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Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin daha önce kadrosunda düşünmediği ve Beerschot'a kiraladığı Mauricio Lemos, bu sezon sürpriz bir şekilde Jorge Jesus'un 1 numaralı tercihi oldu. Sezon öncesi yapılan çalışmalarda, Jorge Jesus'un Mauricio Lemos ile özel görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:13
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde kurulan kadroda herkesi şaşırtan isim Mauricio Lemos oldu. Geçen sezon Belçika'nın Beerschot takımında kiralık oynayan, bu yıl ise direkt olarak gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper tam tersi bir şekilde Jesus'tan formayı kaptı, ilk 11'e yazılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Bu durum ciddi bir sürpriz olarak öne çıktı. Ancak Jorge Jesus için sürpriz olmadı. Sezon başında hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinde Lemos'u kullanmayan Portekizli hoca, oyuncusuyla birebir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Milliyet'in haberine göre, Lemos'a elinden geleni yapmasını ve kaderinin aslında kendi ellerinde olacağını ifade eden Jesus'un 26 yaşındaki stoperi yakından izlemeye koyulduğu kaydedildi. İlk olarak Lemos'un özellikle sezon başından itibaren antrenmanlardaki çabası, hırsı, mücadelesi ve yoğun isteği tecrübeli çalıştırıcıdan tam not aldı.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Daha sonra Uruguaylı savunmacının ayaklarının iyi, hava toplarına da hakim olduğunu gören Jesus, bu konuda öğrencisiyle yakından ilgilendi. Lemos'un hem yerden paslarda hem de uzun toplarda olumlu işaretler vermesi teknik heyetin gözünden kaçmadı. Jesus'un oyun planında da stoperlerin uzun çapraz toplar atması ve geriden oyun kurabilmesi son derece önemli bir detay. Lemos'un bu özelliği de göz ardı edilmedi.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Şimdiden 4 resmi maçta 328 dakika sahada kalan Lemos, oynadıkça özgüven kazanmaya da başladı. Öte yandan Uruguaylı futbolcuyla aynı dili konuşabilmesi de Jesus için önemli oldu. Jesus, araya tercüman koymadan oyuncusuyla iletişime geçebildiği için istediklerini daha net aktarabiliyor.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Stoper rotasyonunda da en az 5 futbolcu isteyen Jorge Jesus, şu anda Lemos'u kullanmayı düşünüyor. Caulker ve Tisserand direkt gönderilirken, Lemos'la devam ediliyor.

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