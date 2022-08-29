Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Daha sonra Uruguaylı savunmacının ayaklarının iyi, hava toplarına da hakim olduğunu gören Jesus, bu konuda öğrencisiyle yakından ilgilendi. Lemos'un hem yerden paslarda hem de uzun toplarda olumlu işaretler vermesi teknik heyetin gözünden kaçmadı. Jesus'un oyun planında da stoperlerin uzun çapraz toplar atması ve geriden oyun kurabilmesi son derece önemli bir detay. Lemos'un bu özelliği de göz ardı edilmedi.