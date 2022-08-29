Fenerbahçe'de Mauricio Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde kurulan kadroda herkesi şaşırtan isim Mauricio Lemos oldu. Geçen sezon Belçika'nın Beerschot takımında kiralık oynayan, bu yıl ise direkt olarak gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper tam tersi bir şekilde Jesus'tan formayı kaptı, ilk 11'e yazılmaya başlandı.
Bu durum ciddi bir sürpriz olarak öne çıktı. Ancak Jorge Jesus için sürpriz olmadı. Sezon başında hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesinde Lemos'u kullanmayan Portekizli hoca, oyuncusuyla birebir görüşme yaptı.
Milliyet'in haberine göre, Lemos'a elinden geleni yapmasını ve kaderinin aslında kendi ellerinde olacağını ifade eden Jesus'un 26 yaşındaki stoperi yakından izlemeye koyulduğu kaydedildi. İlk olarak Lemos'un özellikle sezon başından itibaren antrenmanlardaki çabası, hırsı, mücadelesi ve yoğun isteği tecrübeli çalıştırıcıdan tam not aldı.