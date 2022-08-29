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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth Real Sociedad'a kiralandı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, Norveçli golcüyü 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth Real Sociedad'a kiralandı

Son dönemde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralandı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Sociedad, Sörloth'la 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sörloth geçen sezon da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sociedad formasıyla 44 resmi maçta 8 gol atmıştı.

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