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TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden santrfor operasyonunda sona gelindi. Sarı-lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'dan ayrılacak olan Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uruguaylı golcünün, teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 01:01
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe golcü transferinde son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

AS'ın haberine göre; Valencia'dan ayrılmak üzere olan Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı-lacivertlilerin, 6 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transferin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞTÜ!
Uruguaylı golcünün, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

Maxi Gomez'in ayrılığını hesaba katan Valencia'nın forvet mevkisine Edinson Cavani'yi transfer edeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Bonservisi belli oldu! Maxi Gomez Fenerbahçe'ye geliyor

İşte o haber...

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