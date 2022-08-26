Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur o takıma gidiyor

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Kasımpaşa ve Adana Demirspor galibiyetiyle liderliği aldı.
Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Kasımpaşa ve Adana Demirspor galibiyetiyle liderliği aldı.
Avrupa Ligi'nde de iki maçta attığı 6 gol ile Avusturya Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor.
Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürürken forvet için bekleyiş sürüyordu.
Ancak Kanarya'da bir forvet ayrılığı gerçekleşmek üzere.
Belçika basınına göre; Beerschot, Tiago Çukur'un kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşüyor. Sözleşmeye bir satın alma opsiyonu konulması ise planlanmıyor.