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Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur o takıma gidiyor

Sezon başında Watford'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tiago Çukur, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Henüz şans bulamayan genç futbolcu, kiralık olarak Belçika'nın yolunu tutacak. İşte o takım ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:20
Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur o takıma gidiyor

Ancak Kanarya'da bir forvet ayrılığı gerçekleşmek üzere.

Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur o takıma gidiyor

Belçika basınına göre; Beerschot, Tiago Çukur'un kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşüyor. Sözleşmeye bir satın alma opsiyonu konulması ise planlanmıyor.

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