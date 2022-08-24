Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz, bir süredir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen 2 takım da Diaz'ın son durumunu yakından takip ediyor.
Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz, bir süredir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen 2 takım da Diaz'ın son durumunu yakından takip ediyor.
İspanyol devinde Casemiro'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Mariano Diaz ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.
TAKIMAN AYRILMAK İÇİN TEK ŞART!
Real Madrid'in elden çıkarmak için uğraş verdiği Mariano Diaz konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dominikli oyuncunun İspanya'dan ayrılmak istemediği ve Real Madrid'den ayrılması durumunda başka bir La Liga ekibine transfer olmak istediği kaydedildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ve Getafe'nin Mariano Diaz'a ilgi gösterdiği belirtildi. Yüksek maaşının transferde bir engel olduğunun altı çizilen haberde; Real Madrid'in Mariano Diaz'ın bir kısmını ödemeyi kabul etmesi durumunda işlerin değişebileceği bildirildi.
Real Madrid'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mariano Diaz'ın senelik kazancının 4 milyon euro olduğu ifade edildi. Eflatun-beyazlılardaki kariyerinde 73 karşılaşmada görev alan Diaz, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.