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Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz'ı gündemine almıştı. Eflatun-beyazlıların gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. Yeni adresi merak konusu olan Diaz, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:53
BURAK ŞENTÜRK
Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz, bir süredir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen 2 takım da Diaz'ın son durumunu yakından takip ediyor.

Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İspanyol devinde Casemiro'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Mariano Diaz ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.

Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Real Madrid'in elden çıkarmak için uğraş verdiği Mariano Diaz konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dominikli oyuncunun İspanya'dan ayrılmak istemediği ve Real Madrid'den ayrılması durumunda başka bir La Liga ekibine transfer olmak istediği kaydedildi.

Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ve Getafe'nin Mariano Diaz'a ilgi gösterdiği belirtildi. Yüksek maaşının transferde bir engel olduğunun altı çizilen haberde; Real Madrid'in Mariano Diaz'ın bir kısmını ödemeyi kabul etmesi durumunda işlerin değişebileceği bildirildi.

Mariano Diaz transfer kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Real Madrid'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mariano Diaz'ın senelik kazancının 4 milyon euro olduğu ifade edildi. Eflatun-beyazlılardaki kariyerinde 73 karşılaşmada görev alan Diaz, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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