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Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: İddiamızı ispatlayacağız

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Daha 3'üncü hafta, köprünün altından çok su akar. Hocamızın felsefesi oturunca, eskilerle yeniler kaynaşınca daha da iyi olur. Hocamızın bir haritası var. Bu yolda ilerleyerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu herkese ispatlayacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: İddiamızı ispatlayacağız

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Daha 3'üncü hafta, köprünün altından çok su akar. Hocamızın felsefesi oturunca, eskilerle yeniler kaynaşınca daha da iyi olur.

Hocamızın bir haritası var. Bu yolda ilerleyerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu herkese ispatlayacağız" şeklinde konuştu.

Baki transfer çalışmalarıyla ilgili de "Forvet konusuna gelince, biliyorsunuz bizim farklı bir yoğurt yiyişimiz var. Karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza atınca açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ONYEKURU TAHRİK ETTİ
Baki ayrıca "Ulu Önder Atatürk 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyorum' diye boşuna söylememiş. Onyekuru, Fenerbahçe taraftarını devamlı tahrik etmeye çalıştı. Bu hareketleri Adana Demirspor'un takdirine bırakıyorum" dedi.

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