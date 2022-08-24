Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Forvet transferi yapılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ | Forvet transferi yapılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ve Willian Arao, maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam forvet hattına takviye yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41
FENERBAHÇE HABERLERİ | Forvet transferi yapılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Willian Arao, Austria Wien maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

WILLIAN ARAO'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Takımıma alıştım, bu lige de alışıyorum. Dile de alışmaya çalışıyorum. öğreneceğim. Bir an önce adapte olmak için takım arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor."

"Sahadaki görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Zaman zaman stoperlerin arasında, bazen önündeyim. Önemli olan takımın kazanması ve gol yemememiz"

"Süper Lig'de çok fazla geçiş oyunu ve kontra atak oyunu oynanıyor. Biz ofansif bir plan yaptığımız için bunlara dikkat etmeliyiz"

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Gruplara kalmak istiyoruz. 2-0'lık skor bize bir şey ifade etmiyor. Kulüpler sıralamasında çok aşağıdayız. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. 1. torbaya kadar çıkmamız gerekiyor"

"Futbolda tek bir yol yoktur. Taktiksel anlamda sürekli gelişiyor. Başka sporlarda da maç içinde sürekli sistem değişiyor. Bunu anlamayan hocalar ve oyuncular kendilerini geliştiremez"

"Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de böyle değildi ancak Türkiye'de buna alışmalıyım. Avrupa maçlarında bu durum daha kolay. Elimizdeki oyuncular hakkında 2 haftada bir karar verip, kimlerin devam edeceğini göreceğiz."

"30 seneyi aşkın antrenörlük yapıyorum. Futbol sürekli gelişiyor. Oyuncular yetenekleriyle doğar, antrenmanla gelişir. Antrenörlük okulda öğrenilmez. Her hocanın kendi yöntemleri var"

"Samuel ve Attila ile ilgili bir teklif var mı bilmiyorum. 2 aydır buradayız. İsteriz ki hiçbir oyuncumuz takımdan ayrılmasın"

"Eğer büyük bir takımsanız, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanız gerekir. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. 3 günde 1 maç yapmaya alışılması gerekiyor. Her maç 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ve buna rağmen kalitemiz düşmüyor"

"Genelde çalıştığımız forvet oyuncuları o ligin en skorer oyuncuları oldular. Valencia'yı buraya gelmeden önce de tanıyordum. Milli takımdan döndüğünde izin hakkı olmasına rağmen çalışmalara katıldı. Performansıyla bu yüzden ön plana çıkıyor"

"Enner Valencia'nın performansı forvet transferimizi etkilemeyecek. En az 4-5 forvete ihtiyacımız var"

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