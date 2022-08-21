Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Avrupa'da 5, ligde 2 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de en büyük eksiklik santrfor gibi görünmesine ve yönetimin forvet aradığı bilinmesine rağmen, Jorge Jesus'un her maça farklı sistem anlayışıyla sahaya sürdüğü takımda en verimli bölgeler orta saha ve forvet oldu.
Geride kalan 7 maçta atılan 16 golün 15'inde goller orta saha ve forvetlerden geldi.
SADECE SON 2 MAÇTA SEKİZ GOL
Geride kalan 7 resmi maçta takımın en golcü ismi 4 golle Enner Valencia olurken, 15 golün orta saha ve forvet oyuncularından gelmesi teknik direktör Jorge Jesus'un yüzünü güldürdü.