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Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus sonrası yepyeni bir kimliğe büründü. Portekizli teknik adamın futbol stratejisindeki 1 numaralı amacının 'gol atmak' olduğu bilinirken, bu strateji rakamlara da yansıdı. Kasımpaşa'ya 6 gol atan ve ardından Avusturya Wien'i 2-0 ile geçen Fenerbahçe, Jesus ile beraber hem farklı 11'lerle sahaya çıkıyor, hem de galibiyet istikrarı yakalıyor. İşte Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonra yaşanan değişimler ve o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:13
Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Avrupa'da 5, ligde 2 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de en büyük eksiklik santrfor gibi görünmesine ve yönetimin forvet aradığı bilinmesine rağmen, Jorge Jesus'un her maça farklı sistem anlayışıyla sahaya sürdüğü takımda en verimli bölgeler orta saha ve forvet oldu.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Geride kalan 7 maçta atılan 16 golün 15'inde goller orta saha ve forvetlerden geldi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

SADECE SON 2 MAÇTA SEKİZ GOL
Geride kalan 7 resmi maçta takımın en golcü ismi 4 golle Enner Valencia olurken, 15 golün orta saha ve forvet oyuncularından gelmesi teknik direktör Jorge Jesus'un yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Geçtiğimiz sezon 38 maçta 73 gol atan sarı lacivertliler ligi 1.92 gol ortalamasıyla tamamlamıştı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Bu sezon sadece son iki müsabakada rakip filelere 8 gol bırakarak taraftarlarını coşturan sarı lacivertliler sezon öncesi en çok korkulan ve eleştirilen forvet hattından maksimum verim aldı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

HER MAÇA AYRI HÜCUM VARYASYONU
Hürriyet'in haberine göre, Forvet hattındaki bu verimin alınmasında rakibin oyun yapısına göre, Samandıra'da her maç için ayrı hücum varyasyonlarının denenmesinin etkisinin büyük olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Maç başına 2.28 gol ortalamasını yakalayan Fenerbahçe'de Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının tüm takım için bu sezonun şimdiye dek olan bölümünün ciddi sınavı olarak görüldüğü gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Kanarya, ilk iki maçını kazanan rakibini devirerek taraftarı önünde de ilk Süper Lig galibiyetini alma amacında.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

İLK 7 MAÇTA EN GOLCÜ YİNE VALENCIA
Geride kalan 7 resmi maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan tek futbolcu olarak Attila Szalai öne çıkarken, bu 7 karşılaşmada da görev yapan diğer futbolculardan Diego Rossi 527 dakika, Lincoln 372 dakika, Serdar Dursun 299 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Bir diğer dikkat çeken isimse Valencia...

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Ekvadorlu golcü geçen sezon Fenerbahçe'de ilk 7 resmi maçta 5 kez fileleri sarsmıştı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Yıldız futbolcu bu sezon da ilk 7 müsabakada 16 golün 4'üne imza attı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

JESUS: HER MAÇ DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

"Kafamda lig, Avrupa diye farklı 11 söz konusu değil.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Her maç değişiklik yapmamız gerekiyor. Haftada bir maç yapıyor olsaydık kafamda ideal bir 11 olurdu ama şu an öyle bir durum yok."

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