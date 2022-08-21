Fenerbahçe'den Jorge Jesus sonrası müthiş istatistik! Maç başı gol ortalaması...

Avrupa'da 5, ligde 2 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de en büyük eksiklik santrfor gibi görünmesine ve yönetimin forvet aradığı bilinmesine rağmen, Jorge Jesus'un her maça farklı sistem anlayışıyla sahaya sürdüğü takımda en verimli bölgeler orta saha ve forvet oldu.