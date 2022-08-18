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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Austria Wien maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Austria Wien'e konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla üstün ayrılan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride nasıl davranılması gerektiğini gösterir vaziyette olmamız lazım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:50
Fenerbahçe'de Altay Bayındır Austria Wien maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Austria Wien'e konuk oldu.

Karşılaşmadan 2-0'lık skorla üstün ayrılan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisine yabancı madde atılmasıyla ilgilide konuşan Altay, ""Üzücü bir görüntü, yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMASI

"Üzücü bir görüntü, yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride nasıl davranılması gerektiğini gösterir vaziyette olmamız lazım. Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz."

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