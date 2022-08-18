Austria Wien Fenerbahçe maçında sahaya seyirci girdi!

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Generali Arena'da oynanan Austria Wien - Fenerbahçe maçından temsilcimiz 2-0'lık galibiyetle avantajlı olarak Türkiye'ye döndü.
Mücadelede golleri 8'de Joshua King ve 89'da Serdar Dursun kaydederken 83. dakikada rakip takımdan Lucas Galvao ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Mücadelenin 90+4. dakikasında sahaya bir taraftar girince maçın hakemi oyunu durdurdu.
Ekranlara yansıtılmayan anlarda güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı etkisiz hale getirdi ve maç kaldığı yerden devam etti.