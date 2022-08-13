Paşa startı Çekya’da

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Çekya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı... Slovacko maçı sonrası geceyi bu ülkede geçiren sarı-lacivertliler dün sabah Moravska Stadı'nda bir çalışma yaptı. Teknik direktör Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Slovacko maçına onbirde başlayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Çekya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı... Slovacko maçı sonrası geceyi bu ülkede geçiren sarı-lacivertliler dün sabah Moravska Stadı'nda bir çalışma yaptı. Teknik direktör Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Slovacko maçına onbirde başlayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.