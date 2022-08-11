Batshuayi teklifi

Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden Michy Batshuayi önerisi geldi... Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için Chelsea ile ön temaslara başlandığı aktarıldı. Maxi Gomez'de Valencia'nın yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle ilerleme kaydedemeyen sarı-lacivertliler, Leipzig'den Alexander Sörloth'u yeniden gündemine almıştı. Norveçli golcüyü ilk planda düşünen yönetim, Batshuayi için teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği rapora göre son kararı verecek.

14 GOL VE 5 ASİST ÜRETTİ

Beşiktaş'ta geçen sezon eleştirilmesine rağmen Mich Batshuayi, 14 kez fileleri havalandırıp, 5 de asist gerçekleştirdi. 6 topu da direkten dönen oyuncu 16.13 gol beklentisi yakaladı... Chelsea ile 1 senelik kontratı kalan Kongo asıllı Belçikalı forvet, 2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti. Dortmund, Valencia, Marsilya gibi firma kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, 45 kez yer aldığı Belçika Milli Takımı'nda 25 gol kaydetti. 1.85 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro.