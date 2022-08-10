Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11'ler

11 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Slovacko'ya misafir olacak Fenerbahçe için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe maçın galibi olmak ve Slovacko'yu elemesi halinde, Austuria Wien ile karşılaşmak istiyor. İşte Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SLOVACKO - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'ler şöyle:

Altay Bayındır

Osayi-Samuel

Gustavo Henrique

Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Arao

Zajc

Emre Mor

Serdar Dursun

Lincoln Henrique

Valencia

AVRUPA KUPALARINDA 244. KARŞILAŞMA!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 243 müsabakada, 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

SARI LACİVERTLİ TAKIMDA TAM 3 SAKATLIK!

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.