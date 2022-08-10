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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi. Kanarya, Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:54
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Yönetim, Jorge Jesus'un talep etmiş olduğu bölgelere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Fenerbahçe, ağustos ayında fırsat transferleri de kovalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Sarı lacivertli idareciler, özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginden flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Avrupa'da kalitesini oynadığı takımlarda yansıtamayan futbolcuların durumu yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Birçok önemli takımda forma şansı azalan ve rotasını Türkiye'ye kırabilecek isimler araştırılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Bu çalışmalar yapılırken teknik direktör Jorge Jesus'tan da onay alınıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir yıldız geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği isim için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Transferde yine büyük bir rekabetin yaşanacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

İşte o isim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

F.BAHÇE'DEN JUSTIN KLUIVERT BOMBASI!

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Justin Kluivert için İtalyan ekibiyle temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldızı kadrosuna katma peşinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Transfere Jorge Jesus da onay verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

İki dev kulübün Hollandalı futbolcu için yarışa girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Geçen sezonu Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen Kluivert'ın, Roma ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Fenerbahçe'nin, Kluivert'ı kadrosuna katarak yaratıcı oyuncu sayısını artırma hedefinde olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kluivert'ın, Roma'da süre şansı alması bir hayli az.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

1.72 boyundaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nice'de 31 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Kluivert, 31 karşılaşmada 6 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Ayrıca 6 da asist kaydetti.

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