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Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Fenerbahçe Ümraniyespor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2 kez öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları da tam 6 gole sahne olan kritik karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

ERMAN TOROĞLU - KARTAL'IN TAKIMI DAHA KİŞİLİKLİYDİ

Büyük transferler yapan Fenerbahçe, büyük hoca getiren Fenerbahçe… Süper Lig'e yeni çıkmış bir Ümraniye, sessiz sedasız hazırlanan bir Ümraniye…

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Birisi futbolculara vermiş 10'ar lira, diğeri vermiş 1'er lira… Çıkıyorlar er meydanına hem de büyük rakiplerinin önüne.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Oynanan futbola bakıyorsun, iki takım arasında kalite farkı yok. Futbolcular arasında fark var mı ona bakıyorsun, o da yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ya 10 liralık futbolcu 10 lira değil. Ya da 1.5 liralık futbolcu kadar hakiki değeri.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Çünkü 10 liralık futbolcu ile kafa kafa oynuyorlar. Bu yalnız Fenerbahçe için değil, İstanbul'un büyükleri için yıllarca böyle oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

VAR yoktu, hakemler vardı, işler öyle gitti. Ama şapka düştükçe keller görülmeye başladı. Ümraniye takım olarak oynuyor bir de oyunu yönlendiren lider futbolcular var.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sarı-lacivertlilere bakıyorum takımı idare edecek lider oyuncular yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe'nin bugüne kadar 3 resmi maçı var. Teknik adama konuşmamız için 3-4 karşılaşma oynanmış.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bakıyorsunuz, geçen sene İsmail Kartal'ın takımı ile bu takım arasında fark var. İsmail Kartal'ın takımı, Jesus'un takımına göre daha kişilikliydi. Ama yine de konuşmak için 4-5 maç daha bekleyeceğiz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

İlk dakikalarda halı saha maçı gibi oldu. Ama o halı saha maçında karşılaşmanın hakimi oyunu yönlendiren hep Ümraniye oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bakıyorsunuz, Ümraniye'nin kaybedeceği ne var? Hiçbir şey yok. Fenerbahçe onun rakibi değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Önce lige tutunacak ama sonra 10'a oynayacaklar. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluktan başka şansı yok. Peki bu ışık var mı? Şu ana kadar izlediğimiz maçlarda yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bekleyeceğiz, o kadar! Karşılaşmada VAR fazla oldu ama mecburlardı çünkü hakemin net göremeyeceği pozisyonlar vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

O pozisyonlarda da VAR'ın devreye girmesi normaldi. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka şansı yok. Peki bu ışık var mı?

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Şu ana kadar izlediğimiz maçlarda yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

EMRE BOL - KANDIRIKÇI

Türkiye'ye gelen hocalarda bir ukalalık oluyor. Nedense ligimizi, "çantada keklik" görüyorlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Jorge Jesus'ta öyle çıktı ne yazık ki! Sen takımınla 10 hazırlık, 3'de resmî maç yaptın.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Lakin bakıyorum da pek bir ilerleme yok. Yalvarıyorum birisi Süper Lig'in kolay bir lig olmadığını anlatsın Jesus'a... Olmadı ben gelip anlatayım.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

King'i aldınız Serdar Dursun'dan kötü, İsmail Yüksek Arao'dan iyi, Henrigue ise Kim'in yanında gezemez!

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Peki Fenerbahçe neden transfer yapıyor? Transfer takımı güçlendirmek için yapılır. Zayıflatmak için yapanı ilk kez gördüm.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Derler ya, "gelen gideni aratır" diye... Acele etmek istemiyorum ama sanki öyle olacak.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Jesus basın toplantılarında, "Top bizdeyken 3'lü, rakipteyken 5'li oynuyoruz" diyor. Arkadaş bizde de göz var, nizam var.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sen bal gibi "gizli üçlü" oynuyorsun. derken; söylemeden, anlatmadan, "oynatmaya" çalışıyorsun!

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Geçen sezon sona erdiğinde Fenerbahçe'nin sadece 3-4 transfere ihtiyacı vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama dün gece itibarıyla 8-10 tane transfere ihtiyacı var gibi görünüyor!

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Farkında mısınız beraberliği "eskiler" getirdi, golleri ise yeniler yedirdi! Neyse her şeye rağmen bir maçla enseyi karartmayalım.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyepsor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama sıkıntıları da aramızda konuşalım. Şunu bilin Fenerbahçe Kadıköy'de 3 gol yememeli.

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