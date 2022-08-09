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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı sürdürülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak olan isimler netlik kazanırken takımdan ayrılacak isimlerde flaş bir gelişme yaşandı. 2020/21 sezonu devre arasında çubuklu formayı giymeye başlayan Attila Szalai'ye West Ham United'ın talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 18:47
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Fenerbahçe'de kadro mühendisliği kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonun açılış haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabakadan istediği sonucu alamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Yeni transferler maçta forma giyerken son olarak kadroya katılan isimlerden Joao Pedro Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Londra temsilcisinin, Thilo Kehrer için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladığı belirtilirken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

11 - 17.5 MİLYON EURO

West Ham United'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu 11 ile 17.5 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Attila Szalai'nin, EURO 2020'de ve haziran ayında İngiltere'ye karşı oynanan maçta iyi bir oyun ortaya koyduğu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Atilla Szalai sırasıyla Vasas, Rapid Wien, Mezökövesd ve Limassol takımlarında forma giymiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Szalai'nin en iyi özelliklerinden birisi iki ayağını da iyi kullanabilmesi olarak göze çarpıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Attila Szalai'nin 1.92 boyu bulunmaktadır ve hava hakimiyeti oldukça yüksektir. Macar futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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