FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi talip oldu!

Fenerbahçe'de kadro mühendisliği kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro mühendisliği kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonun açılış haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabakadan istediği sonucu alamadı.
Yeni transferler maçta forma giyerken son olarak kadroya katılan isimlerden Joao Pedro Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın ardından flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Attila Szalai ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Nayef Aguerd'in sakatlığı ve Issa Diop için Fulham'la anlaşma sağlanmasının ardından West Ham United'ın yeni bir stoper aradığı belirtildi.
Londra temsilcisinin, Thilo Kehrer için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladığı belirtilirken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu kaydedildi.
11 - 17.5 MİLYON EURO
West Ham United'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu 11 ile 17.5 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katabileceği aktarıldı.
Attila Szalai'nin, EURO 2020'de ve haziran ayında İngiltere'ye karşı oynanan maçta iyi bir oyun ortaya koyduğu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer olan Attila Szalai'nin sarı-lacivertli ekiple 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ATTİLA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 yılında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya gelmiştir.
Futbola Vac FC altyapısında başlamıştır.
Atilla Szalai sırasıyla Vasas, Rapid Wien, Mezökövesd ve Limassol takımlarında forma giymiştir.
Szalai'nin en iyi özelliklerinden birisi iki ayağını da iyi kullanabilmesi olarak göze çarpıyor.
Attila Szalai'nin 1.92 boyu bulunmaktadır ve hava hakimiyeti oldukça yüksektir. Macar futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.