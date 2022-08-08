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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den Arda Güler kararı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon forma numaraları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Arda Güler'e formasını başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus takdim etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den Arda Güler kararı

Fenerbahçe'de yeni sezon forma numaraları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Arda Güler'e formasını başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus takdim etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızda 10 numaralı formayı 17 yaşındaki başarılı genç oyuncumuz Arda Güler giyecek.

Arda Güler'e 10 numaralı forması, Başkanımız Ali Y. Koç ile Teknik Direktörümüz Jorge Jesus tarafından takdim edildi.

Genç oyuncumuza başarılar dileyen Başkanımız Ali Y. Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus da Arda'yı tebrik etti.

Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz.

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