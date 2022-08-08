FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayıma geçilirken, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayıma geçilirken, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu netleşmeye başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
3 kulvarda başarı hedefinde olan Kanarya'da kadro planlama çalışmalarında sona gelindi.
Birçok transferle güçlenen sarı-lacivertlilerde kadro şişkinliği nedeniyle bazı futbolculara veda edilecek.
Kadro mühendisliği çalışmalarında tam yetki teknik direktör Jorge Jesus'a verilmiş durumda.
Gelecek-gidecek isimler Portekizli hocanın süzgecinden geçiyor ve hamleler alınan kararlar doğrultusunda yapılıyor.
Şimdiye kadar 11 transfer yapan Kanarya'da 9 isimle de yollar ayrıldı.
Operasyona devam eden Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sürecek.
Takımda düşünmediği isimleri yönetime bildiren teknik direktör Jorge Jesus, genç isimle ilgili raporunu sundu.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA YOLCU!
Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya için işler istediği gibi gitmiyor.
Vitor Pereira'nın forma şansı vererek ilk 11'de sık sık tercih ettiği genç futbolcu, İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış ve Giresunspor'a kiralanmıştı.
Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli teknik heyetten olumlu dönüş alamadı.
Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi.
2 TALİBİ VAR!
Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor.
GÖZTEPE TRANSFERDE ÖNDE!
Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi.
Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler de Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı.
Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi.
Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi.