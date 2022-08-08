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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir sistem ve yapılanmaya giden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Birçok transferle kadrosunu güçlendiren Kanarya'da son dokunuş santrfor takviyesiyle yapılacak. Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuş durumda. Operasyon için düğmeye basan yönetim, Portekizli hocanın kadroda düşünmediği isimlerle birer birer vedalaşacak. Jorge Jesus'un yönetime sunduğu yeni raporda genç futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte o isim ve yeni takımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayıma geçilirken, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

3 kulvarda başarı hedefinde olan Kanarya'da kadro planlama çalışmalarında sona gelindi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Birçok transferle güçlenen sarı-lacivertlilerde kadro şişkinliği nedeniyle bazı futbolculara veda edilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Kadro mühendisliği çalışmalarında tam yetki teknik direktör Jorge Jesus'a verilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Gelecek-gidecek isimler Portekizli hocanın süzgecinden geçiyor ve hamleler alınan kararlar doğrultusunda yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Şimdiye kadar 11 transfer yapan Kanarya'da 9 isimle de yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Operasyona devam eden Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sürecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Takımda düşünmediği isimleri yönetime bildiren teknik direktör Jorge Jesus, genç isimle ilgili raporunu sundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA YOLCU!
Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya için işler istediği gibi gitmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Vitor Pereira'nın forma şansı vererek ilk 11'de sık sık tercih ettiği genç futbolcu, İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış ve Giresunspor'a kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli teknik heyetten olumlu dönüş alamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

2 TALİBİ VAR!
Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

GÖZTEPE TRANSFERDE ÖNDE!
Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler de Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi

Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi.

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