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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Fenerbahçe transfer haberi... Transfer sezonunda yıldız isimleri bir bir kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Jorge Jesus yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro planlaması yapıyor. Son olarak gündemine Luis Muriel'i alan kanarya oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin listesinde Muriel ile birlikte 4 futbolcu bulunuyor. İşte transferin detayları... (FB HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Sarı lacivertliler, bu sezon kadroda büyük bir değişime gitmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Kanarya, Jesus'un talebi doğrultusunda hamlelerine devam edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da dile getirmesinin ardından golcü transferi için heyecan arttı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Fotomaç'ın haberine göre, gündeme gelen son isim ise Luis Muriel.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Atalanta'nın satışına sıcak baktığı Kolombiyalı golcü ile Juventus da ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Muriel, 27 karşılaşmada 9 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Ayrıca 9 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Muriel, ülke milli takımında ise 45 karşılaşmada boy gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Yıldız futbolcu, 45 maçta 8 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Muriel için konuşulan rakamler 15 milyon euro seviyesinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

1.79 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Muriel'in kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Lyon'dan Moussa Dembele (26), Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez (25) ve Racing'den Uruguaylı Enzo Copetti (26) için de temasların devam ettiği ifade ediliyor.

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