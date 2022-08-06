FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da son aday Luis Muriel

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler, bu sezon kadroda büyük bir değişime gitmişti.
Kanarya, Jesus'un talebi doğrultusunda hamlelerine devam edecek.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler, bu sezon kadroda büyük bir değişime gitmişti.
Kanarya, Jesus'un talebi doğrultusunda hamlelerine devam edecek.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da dile getirmesinin ardından golcü transferi için heyecan arttı...
Fotomaç'ın haberine göre, gündeme gelen son isim ise Luis Muriel.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maça çıktı.
Muriel, 27 karşılaşmada 9 gol attı.
Ayrıca 9 asistlik performans sergilemişti.
Muriel, ülke milli takımında ise 45 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız futbolcu, 45 maçta 8 gol attı.
Muriel için konuşulan rakamler 15 milyon euro seviyesinde.
1.79 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
Muriel'in kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Lyon'dan Moussa Dembele (26), Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez (25) ve Racing'den Uruguaylı Enzo Copetti (26) için de temasların devam ettiği ifade ediliyor.