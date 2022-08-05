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Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: UEFA Avrupa 3. ön eleme ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde zorlu karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün dikkat çeken yazısı ve Arda Güler sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 08:42 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 08:45
Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Fenerbahçe ilk yarıda genelde baskılı ve tempolu oynadı. Ama doğal olarak yeni oluşmuş kadronun uyum sorunu yüzünden hücum zenginliği sağlanamıyordu.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Kanatlar iyi çalışmıyordu. Ama sonuçta devre iki farklı skor avantajı ile bitti.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

İkinci yarının hemen başında rakipten Hofmann kırmızı kart görünce maç zaten orada bitti.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Fenerbahçe, 45 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bastırdı ama hücum girişimleri planlı-programlı olmadığından yine üretkenlik sıkıntısı çekildi.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Sonuçta atılan üçüncü golle tur garantilenmiş oldu.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Şimdi gelelim genel gözlemlerime…

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Dün gece Fenerbahçe'nin hücumda ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo vardı.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Hemen hemen tek kale oynuyorsun, rakip 45 dakika 10 kişi ama sadece bir tek korner kazanıyorsun!

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Genel anlamda gözüme çarpan aksaklık; ilk devre skor avantajından sonra rakibe çok tehlikeli iki pozisyon verilmesi.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Zaten çok baskılı oyunda atılan goller de oyuncuların bireysel katkıları ile oldu.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Emre Mor doğru anda iyi vurdu, Lincoln'ün frikik vuruşu da uzak menzilli üçüncü golü de mükemmeldi.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Emre Mor ilk yarı iyi oynadı, Lincoln golleri dışında da iyi işler yaptı.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Gustavo Henrique için bu maçta yorum yapmak mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla ağır bir stoper.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Takımın fizik açıdan en güçlü oyuncusu Osayi idi.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Ben şahsen Arda'dan ümidimi kestim.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Eğer takım iki farklı skor avantajına sahipken rakip 46'da 10 kişi kalmışken, Arda 76'de oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Taraftarın 70. dakikada tempo tutması olmasa belki de oyuna alınmayacaktı.

Spor yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe - Slovacko maçını değerlendirdi! Flaş Arda Güler sözleri

Hakem için çok kolay bir maçtı.

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