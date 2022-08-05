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Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı 2 yıl erteledi

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın Dinamo Kiev maçıyla ilgili verdiği ceza sonrası resmi siteden açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu cezanın 2 yıl ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:56
Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı 2 yıl erteledi

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın Dinamo Kiev maçıyla ilgili verdiği ceza sonrası resmi siteden açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu cezanın 2 yıl ertelendiğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemiz ile Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzün kurumsal duruşunu yansıtmayan bir söyleme karşı UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın kararı açıklanmıştır.

Bu doğrultuda;

Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir.

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