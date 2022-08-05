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Austria Wien'den Fenerbahçe yorumu! "Harika oyuncuları var"

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilerin Çekya ekibini elemesi halinde eşleşeceği Austria Wien'de teknik direktör Manfred Schmid açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin turun favorisi olduğunu belirten Schmid,"Gerçekten harika ve çok kaliteli futbolcuları var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 18:19
Austria Wien'den Fenerbahçe yorumu! "Harika oyuncuları var"

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Austria Wien'in iki gözlemcisi de tribünde yer aldı.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halindeki rakibi olan Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid'in yardımcısı Cem Şekerlioğlu ve analist Lorenz Kuscha-Lissberg Ülker Stadyumu'na geldi ve 3-0'lık maçı tribünden izledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Austria Wien Teknik Direktörü Schmid, "Fenerbahçe elbette turun favorisi ve bizim turu geçmemiz sürpriz olacak. Fenerbahçe'nin gerçekten harika ve çok kaliteli futbolcuları var." ifadelerini kullandı.

Schmid, iki yardımcısının tribünde olmasıyla ilgili olarak, "Atmosferi de deneyimlemek istedik. Fenerbahçe tribünleri gerçekten etkileyiciymiş." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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