Golcü bekleyişi sürüyor. Bir taraftarın sosyal medyadaki, "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye iyi bir forvet haberi ver de moral olsun ağabey, yaprak kımıldamıyor" mesajını gören Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın "Merak etme, çok az kaldı" sözleri taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Yönetimin, birkaç isimle temasta olduğu belirtiliyor.



Moussa Dembele ismi taraftarı heyecanlandırsa da başka talipleri de olan 26 yaşındaki Fransız yıldızın 20 milyon euro civarındaki maliyeti düşündürüyor... Alassane Plea ve Alexander Sörloth içinse yönetim, kulüplerinden indirim bekliyor.