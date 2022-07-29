Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci Altay Bayındır Joao Pedro ve Joshua King'in sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci Altay Bayındır Joao Pedro ve Joshua King'in sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe son dakika heberleri... Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:18 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:25
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci Altay Bayındır Joao Pedro ve Joshua King'in sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası bir şok daha yaşıyor. Sarı lacivertliler 5 oyuncunun sakatlığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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