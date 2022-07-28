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Fenerbahçe Marsilya Forması giyen Luan Peres’in transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Marsilya Forması giyen Luan Peres’in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:51 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:20
Fenerbahçe Marsilya Forması giyen Luan Peres’in transferini resmen açıkladı

Dinamo Kiev maçı sonrası transfer harekatına geçen sarı lacivertliler Brezilyalı stoperde mutlu sona ulaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Luan Peres'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün İstanbul'a geleceği aktarıldı.

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