Fenerbahçe Marsilya Forması giyen Luan Peres’in transferini resmen açıkladı

Dinamo Kiev maçı sonrası transfer harekatına geçen sarı lacivertliler Brezilyalı stoperde mutlu sona ulaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Luan Peres'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün İstanbul'a geleceği aktarıldı.