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SON DAKİKA - Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya veda etti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:28
SON DAKİKA - Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya veda etti!

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo ile ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Al Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcuya hizmetleri için teşekkür edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.

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