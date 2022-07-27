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FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı kaçta, hangi kanalda? - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına ev sahipliği yapacak. Ukraynalı ekibi yenmek isteyen ve yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, ilk karşılaşmadaki beraberliği, galibiyete çevirmek mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak? FB - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:44 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:00
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı kaçta, hangi kanalda? - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan doruğa çıkacak ve temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev kozlarını rövanş maçında paylaşacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlandığından, evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak Sarı Lacivertli ekibin performansı nefes kesecek. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

👉Altay Bayındır

👉Bright Osayi-Samuel

👉Marcel Tisserand

👉Attila Szalai

👉Ferdi Kadıoğlu

👉Willian Arao

👉İsmail Yüksek

👉İrfan Can Kahveci

👉Diego Rossi

👉Joshua King

👉Enner Valencia

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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