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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılıp Devler Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Kritik müsabakanın hazırlıklarına son sürat devam eden Kanarya'da 4 futbolcu son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. İşte o isimler ve zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 21:16
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti ve turu geçen taraf olmayı istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Maç öncesi üstünde çalıştıkları stratejileri sahaya yansıtmayı amaçladıklarını belirten Jesus, oyunun gidişatına göre hamlelerini yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Öte yandan takım kaptanı Altay Bayındır da yaptığı açıklamada, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi ve kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Dünya çapında bir teknik direktörle çalıştıklarını ifade eden genç file bekçisi, "Futbolcular olarak saygılı bir şekilde çalışmalarda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Takımdaki herkesin farklı meziyetleri olduğunu belirten Altay, "Umarım herkes yarın üzerine düşeni gösterir ve güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

4 OYUNCU İDMANDA YOK!
Kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Daha sonra sahaya inen oyuncular, ısınma ve tam saha koşu çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları olan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde fiziksel sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Bright Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Fenerbahçe, maç günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini bekleyecek.

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