Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları! 4 isim idmanda yok

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı kazanıp bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Polonya'da oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe saha ve seyirci avantajını kullanıp zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti ve turu geçen taraf olmayı istediklerini ifade etti.
Maç öncesi üstünde çalıştıkları stratejileri sahaya yansıtmayı amaçladıklarını belirten Jesus, oyunun gidişatına göre hamlelerini yapacaklarını söyledi.
Öte yandan takım kaptanı Altay Bayındır da yaptığı açıklamada, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi ve kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmeyi amaçladıklarını belirtti.
Dünya çapında bir teknik direktörle çalıştıklarını ifade eden genç file bekçisi, "Futbolcular olarak saygılı bir şekilde çalışmalarda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Takımdaki herkesin farklı meziyetleri olduğunu belirten Altay, "Umarım herkes yarın üzerine düşeni gösterir ve güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız" sözlerini sarf etti.
4 OYUNCU İDMANDA YOK!
Kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.
Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra sahaya inen oyuncular, ısınma ve tam saha koşu çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları olan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde fiziksel sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Bright Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, maç günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini bekleyecek.