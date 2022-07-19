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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda giyeceği formaları internette paylaşıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni formaların tanıtım heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın, 2022-23 sezonunda terleteceği formalar internette paylaşıldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda giyeceği formaları internette paylaşıldı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımı merakla bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar sosyal medyada paylaşıldı. Formalarda dikkat çeken en büyük detay ise arma oldu. Öte yandan formaların satış fiyatı ortaya çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları henüz netlik kazanmadı ancak sarı lacivertli kulübün formaları 699.90 TL ila 899.90 TL arasında bir fiyattan satışa koyması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını Dünya Fenerbahçeliler Günü olan 19 Temmuz (19.07) tarihinde tanıtılacak.

TARAFTAR FOTOĞRAFLARI FORMADA

Fenerbahçe, taraftar fotoğraflarını futbolcu formalarıyla buluşturacak projeyi açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Sahne bizim. Saldır Fenerbahçe, büyük taraftarın arkanda" sloganıyla başlanılan 2022-2023 futbol sezonunda taraftarlara, çubuklu formayı terleten futbolcuların en yakınında olma imkanı sunulan bir proje hayata geçirildi.

Bu projeyle taraftar fotoğraflarının, 2022-2023 sezonunda oynanacak 36 Süper Lig müsabakasında futbolcuların forma sırt numaralarında yer alacağı aktarıldı.

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