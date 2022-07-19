Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:41
Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

Kulübün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakikası basına açılan son antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmandan önce sahanın ortasına geçen tüm takım, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle Fenerbahçe bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından futbolcular, 15 dakikalık bölümde ısınma koşusu yaptı. Antrenmana maç kadrosuna alınmayan Mert Hakan Yandaş, Gustavo ile Kim Min Jae katılmadı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Polonya'ya gidecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 10 numara bulundu! İşte masadaki anlaşma...
Galatasaray Haris Seferovic ile anlaştı! Oyuncu İstanbul'a geliyor
Fırtına'da stopere yeni aday!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni formaları ortaya çıktı! Fiyatları...
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
19 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI
İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting - Roma maçı saat kaçta? Sporting - Roma maçı saat kaçta? 11:48
F.Bahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi 3 eksik! F.Bahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi 3 eksik! 11:41
RB Salzburg - Ajax maçı saat kaçta? RB Salzburg - Ajax maçı saat kaçta? 11:40
Milli stoper İtalyan devine gidiyor! Milli stoper İtalyan devine gidiyor! 11:13
Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta? Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta? 11:13
Flaş karar! Futbolu bıraktı Flaş karar! Futbolu bıraktı 11:05
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni formaları ortaya çıktı! Fiyatları... F.Bahçe'nin yeni formaları ortaya çıktı! Fiyatları... 10:30
Fırtına'da stopere yeni aday! Fırtına'da stopere yeni aday! 10:11
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da 09:36
Pardubice - Galatasaray maçı saat kaçta? Pardubice - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:29
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 08:54
Sistemi eleştirdi! "Ekimde yeni hoca aranır" Sistemi eleştirdi! "Ekimde yeni hoca aranır" 08:28