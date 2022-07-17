TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae, gelecek sezon Fransa Ligue 1'de forma giymeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae, gelecek sezon Fransa Ligue 1'de forma giymeye hazırlanıyor.
Fransız ekibi Rennes, Kim Min-Jae için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Bir süredir oyuncuyla ilgilenen Rennes, Sarı-lacivertli kulüple finansal şartlarda mutabakata vardı.
Bu gelişmenin ardından oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.
Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.
TEK SEZONDA DEĞERİNİ 6'YA KATLADI
Fenerbahçe, geçen sezon Vitor Pereira'nın ısrarıyla Kim Min-Jae'yi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Güney Koreli stoper sadece 1 sezonda değerini katlamış oldu.
Kim, 3 milyon Euro karşılığında geldiği Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya ayrılacak ve kulübüne 15 milyon euro kazandırmış olacak.
Kim'in gidişinin ardından Fenerbahçe'de savunma takviyesi öncelik haline geldi. Yönetim, belirlenen isimler için hemen kolları sıvadı. Gündeme gelen birçok isim olsa da Sarı-lacivertliler'in listesinde 6 oyuncu ön plana çıkıyor.
İşte Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için belirlediği 6 isim:
1- ALEXANDRE PENETRA
Gözlemci ekibi ve Jesus'un yönetime sunduğu isimlerden biri de Famalicao'nun yıldızı Alexandre Penetra.
20 yaşındaki oyuncu Benfica altyapısından Famalicao altyapısına transfer olmuş, geçen sezon ise A takıma yükselmişti.
Penetra, ilk sezonunda performansıyla dikkatleri üzerine geçti, takımının en iyilerinden biri olmayı başardı. Fenerbahçe, genç savunmacı için girişimlere başladı.
2- RUBEN SEMEDO
Portekizli stoper Ruben Semedo, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Semedo, saha içindeki yetenekleriyle göz doldursa da saha dışı vukuatları yüzünden yönetimin çekincesi var.
28 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de oynarken silahlı kavgaya karışmak, beyzbol sopasıyla adam yaralamak, tartıştığı birinin evini basıp alıkoymak ve tehdit gibi suçlamalar nedeniyle 3 kez göz altına alınmıştı.
İspanyol ekibi de sözleşmesini feshetmişti. Semedo'nun maliyeti uygun olsa da yönetimin ciddi çekinceleri var.
3- JASON DENAYER
Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae'nin yerine düşünülen bir diğer isim de Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer.
Daha önce Galatasaray forması da giymiş olan 27 yaşındaki Belçikalı stoper, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservissiz şekilde takıma katılabilecek durumda.
Kim Min-Jae'nin savunmadaki hızından ödün vermek istemeyen Fenerbahçe, Denayer'in de oldukça hızlı bir stoper olması sebebiyle bu transferi gündemine aldı.
4- LEO ORTIZ
Brezilya ekiplerinden RB Bragantino'da forma giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz, Jorge Jesus'un listesinde bulunan isimlerden biri. 1.85 boyundaki sağ ayaklı isim, son iki yılda gösterdiği çıkış ile dikkatleri üzerine çekti.
5- NINO
Fluminense'de forma giyen Nino da Jorge Jesus'un özellikler istediği isimlerden birisi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe girişimlerini sıklaştırmış durumda.
Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande, Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli'den tekilfler alan Fenerbahçe'nin bu oyuncunun yerini Fluminense forması giyen Nino ile doldurmak istediğini öne sürdü.
Jorge Jesus'un Benfica'da görev yaptığı dönemde Portekiz ekibine de transfer etmek istediği 25 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı ile altı maça çıkmıştı.
6- PABLO MARI
Jorge Jesus'un bir başka öğrencisi Pablo Mari, Flamengo'daki başarılı performansı sonrası 29 Ocak 2020'de sürpriz bir şekilde Arsenal'a transfer olmuştu.
Ancak burada beklentileri karşılayamadı. İspanyol savunmacı geçen sezonu Udinese'de kiralık geçirdi. İngiliz ekibi, Mari'yi kadroda düşünmüyor ve bu kez bonservisiyle göndermek istiyor.
29 yaşındaki stoperin, kurulan ilk temasta sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı kaydedildi. İlk teklifin 3 milyon Euro olması bekleniyor.