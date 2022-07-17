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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Min-Jae Kim takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli stoper, başta Rennes ve Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. 25 yaşındaki futbolcunun 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olması beklenirken, yönetim Min-Jae Kim'in yerine 6 aday belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:28
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae, gelecek sezon Fransa Ligue 1'de forma giymeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Fransız ekibi Rennes, Kim Min-Jae için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Bir süredir oyuncuyla ilgilenen Rennes, Sarı-lacivertli kulüple finansal şartlarda mutabakata vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Bu gelişmenin ardından oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

TEK SEZONDA DEĞERİNİ 6'YA KATLADI

Fenerbahçe, geçen sezon Vitor Pereira'nın ısrarıyla Kim Min-Jae'yi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Güney Koreli stoper sadece 1 sezonda değerini katlamış oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Kim, 3 milyon Euro karşılığında geldiği Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya ayrılacak ve kulübüne 15 milyon euro kazandırmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Kim'in gidişinin ardından Fenerbahçe'de savunma takviyesi öncelik haline geldi. Yönetim, belirlenen isimler için hemen kolları sıvadı. Gündeme gelen birçok isim olsa da Sarı-lacivertliler'in listesinde 6 oyuncu ön plana çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

İşte Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için belirlediği 6 isim:

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

1- ALEXANDRE PENETRA

Gözlemci ekibi ve Jesus'un yönetime sunduğu isimlerden biri de Famalicao'nun yıldızı Alexandre Penetra.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

20 yaşındaki oyuncu Benfica altyapısından Famalicao altyapısına transfer olmuş, geçen sezon ise A takıma yükselmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Penetra, ilk sezonunda performansıyla dikkatleri üzerine geçti, takımının en iyilerinden biri olmayı başardı. Fenerbahçe, genç savunmacı için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Portekiz basınına göre Famalicao, Penetra için 6 milyon Euro istese de yönetim, pazarlıkla bu rakamı düşürmeye çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

2- RUBEN SEMEDO

Portekizli stoper Ruben Semedo, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Semedo, saha içindeki yetenekleriyle göz doldursa da saha dışı vukuatları yüzünden yönetimin çekincesi var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

28 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de oynarken silahlı kavgaya karışmak, beyzbol sopasıyla adam yaralamak, tartıştığı birinin evini basıp alıkoymak ve tehdit gibi suçlamalar nedeniyle 3 kez göz altına alınmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

İspanyol ekibi de sözleşmesini feshetmişti. Semedo'nun maliyeti uygun olsa da yönetimin ciddi çekinceleri var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

3- JASON DENAYER

Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae'nin yerine düşünülen bir diğer isim de Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Daha önce Galatasaray forması da giymiş olan 27 yaşındaki Belçikalı stoper, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservissiz şekilde takıma katılabilecek durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Kim Min-Jae'nin savunmadaki hızından ödün vermek istemeyen Fenerbahçe, Denayer'in de oldukça hızlı bir stoper olması sebebiyle bu transferi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

4- LEO ORTIZ

Brezilya ekiplerinden RB Bragantino'da forma giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz, Jorge Jesus'un listesinde bulunan isimlerden biri. 1.85 boyundaki sağ ayaklı isim, son iki yılda gösterdiği çıkış ile dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

5- NINO

Fluminense'de forma giyen Nino da Jorge Jesus'un özellikler istediği isimlerden birisi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe girişimlerini sıklaştırmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande, Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli'den tekilfler alan Fenerbahçe'nin bu oyuncunun yerini Fluminense forması giyen Nino ile doldurmak istediğini öne sürdü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Jorge Jesus'un Benfica'da görev yaptığı dönemde Portekiz ekibine de transfer etmek istediği 25 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı ile altı maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

6- PABLO MARI

Jorge Jesus'un bir başka öğrencisi Pablo Mari, Flamengo'daki başarılı performansı sonrası 29 Ocak 2020'de sürpriz bir şekilde Arsenal'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in yerine 6 aday! İşte o isimler

Ancak burada beklentileri karşılayamadı. İspanyol savunmacı geçen sezonu Udinese'de kiralık geçirdi. İngiliz ekibi, Mari'yi kadroda düşünmüyor ve bu kez bonservisiyle göndermek istiyor.

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