Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao konuşuyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Willian Arao, antrenman sonrası basın mensuplarına açıkmalarda bulunuyor.

Arao'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burada olmak benim için büyük bir onur. Bir rüyanın gerçek olması gibi. Çok hırslıyım. Umarım sahaya istediklerimi yansıtabilirim."

"Jorge Jesus bana bu takımın hedeflerinden bahsetmişti. Benden ne beklediğinden bahsetti. Bunları en iyi şekilde göstermek istiyorum"

ALEX DE SOUZA İLE KONUŞTUM

"Ben baskı altında oynamaya alışığım. Bir şampiyonluk hasreti var. Bunun için hazırım. Buraya gelmeden önce Alex de Souza ve Marco Aurelio ile konuştum. Umarım derbileri ve tüm maçları kazanıp şampiyon oluruz"

"Ben geleli az bir süre oldu ancak takımın durumu çok iyi. En iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu anda kendimize güveniyoruz"



EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM



"Burada çok iyi karşılandım. Ailem yakında gelecek. Tesisler harika. Ancak ben burada evimde gibi hissediyorum"



"En iyi olduğum pozisyon ön libero. Ancak ihtiyaç duyulduğunda stoper ve bek pozisyonunda da oynarım. Ben yardım etmek için buradayım"



"Kendim hakkında çok fazla konuşmayı sevmem. Antrenmanlarda ve maçlarda kendimi göstermeyi severim. Yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım. Kültürü de öğrenmek için elimden geleni yapıyorum"