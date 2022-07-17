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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Hücum bölgesi için transfer listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'ya çubuklu formayı giydirmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Hücum bölgesinde rotasyon genişliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Galatasaray'ında listesinde olan skorer futbolcu Joao Pedro için Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Cagliari ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın temsilcileriyle sözleşme detaylarını konuşmak için İstanbul'da bugün bir araya gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Uzlaşma sağlanması durumunda Pedro hemen İstanbul'a davet edilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

30 yaşındaki oyuncu ile 3 senelik sözleşme imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

İtalyan medyası, Joao Pedro'ya yıllık 2 milyon euro veya biraz üzerinde garanti ücret verileceğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

5 MİLYON EURO+BONUS

Cagliari'ye ise 5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği, anlaşmada 1.5 milyon euro'luk bonusların da yer alacağı konuşuluyor...

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