FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro'da geri sayım başladı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Hücum bölgesinde rotasyon genişliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız gündemdeki yerini koruyor.
Galatasaray'ında listesinde olan skorer futbolcu Joao Pedro için Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde geri sayıma geçti.
Cagliari ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın temsilcileriyle sözleşme detaylarını konuşmak için İstanbul'da bugün bir araya gelecek.
Uzlaşma sağlanması durumunda Pedro hemen İstanbul'a davet edilecek.
30 yaşındaki oyuncu ile 3 senelik sözleşme imzalanması bekleniyor.
İtalyan medyası, Joao Pedro'ya yıllık 2 milyon euro veya biraz üzerinde garanti ücret verileceğini belirtti.
5 MİLYON EURO+BONUS
Cagliari'ye ise 5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği, anlaşmada 1.5 milyon euro'luk bonusların da yer alacağı konuşuluyor...
2014'ten bu yana İtalyan ekibinde forma gien Pedro, 8 sezonda 270 maça çıktı.
86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
GEZGİN FORVET
Pedro, Jesus'un istediği 'hareketli' forvet tipine uyuyor.
Serie A'da geçtiğimiz sezon 37 maçta 13 gol atıp, 4 asist yapan oyuncu hücumda her pozisyonu oynayabiliyor.
Mücadeleci yanı nedeniyle ligde 9 sarı kart gördü.