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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarına Can Bartu tesislerinde devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:28
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada devam etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak.


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