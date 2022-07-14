Kariyerinde başarılar dileriz!

Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 33 yaşındaki yıldız, yaklaşık 1.5 yıl süren Fenerbahçe kariyerinde çubuklu ile 37 maça çıkıp 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.



BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATACAK



Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hesabından dün önce Göksel Gümüşdağ'ın 2018'de Mesut ile ilgili söylediği, "Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" sözlerini paylaştı, ardından Özil'i kadrosuna kattığını duyurdu. İmza töreni bugün 12.00'de. Kontrat 1+1 yıllık olacak.