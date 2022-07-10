TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa talimatlar uygulanır

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe camiasının merakla beklediği soruya yanıt verdi.

Konuya ilişkin Hürriyet'e konuşan Büyükekşi, Fenerbahçe'ye dair sorulan soruları şu şekilde cevapladı;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sizin TFF'de başkanlığınıza karşı çıkan bir isimdi. Başkan seçildikten sonra birkaç kez bir araya geldiniz. İlişkileriniz limoni mi?

Ben TFF Başkanı olduktan sonra, Ali Koç da Kulüp Birliği Vakfı Başkanı oldu. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlarla birlikte bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra da bir iki ortamda daha beraber olduk. Ve yaptığımız çalışmalardan son derece memnun. Gelecek adına da ümitli olduğunu belirtti, bu basına da yansıdı. İlişkimiz saygı, sevgi içerisinde ve seviyeli bir şekilde devam ediyor. Ortak amacımız Türk futbolunun marka değerini artırabilmek için en üst seviyede iş birliği yapmak. Bu konuda çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde de kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Fenerbahçe camiası 28 şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. 'Bu konu önceliğimiz değil' dediniz ama gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur?

Sizin de söylemiş olduğunuz gibi, bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig'in başlama tarihi olan 5 Ağustos'a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00'da, bazen 01.00'de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF'nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız.