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Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Miguel Crespo'dan taraftarlara büyük övgü!

Önümüzdeki sezona hazırlanan Fenerbahçe, özel maçta Hull City ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo açıklamalarda bulundu. Taraftarlara değinen Portekizli orta saha, "Bu kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı bu akşamki atmosfer." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 23:34
Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Miguel Crespo'dan taraftarlara büyük övgü!

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Hull City maçı sonrası konuştu.

Crespo, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diye düşünüyorum. Üst üste galibiyet aldık, bu da moral veriyor. İlk resmi maça az bir süre kaldı, o maça iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız o maçta" dedi.

Taraftara da değinen başarılı futbolcu, "Bu kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı bu akşamki atmosfer. Taraftarımıza teşekkür ederim, bize inanmaya, bizi destekleyeme devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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