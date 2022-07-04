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FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. 5. hazırlık maçını oynayacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin durumu ve performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:30
FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, yurt dışı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'da, 6 Temmuz Çarşamba günü 19.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı, Futbol A Takımımızın planlaması çerçevesinde 5 Temmuz Salı (Yarın) günü saat 19.30'da oynanacaktır. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

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