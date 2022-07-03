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İrfan Can Kahveci Okay Yokuşlu'yu Fenerbahçe'ye çağırdı!

Son dakika spor haberi: Okay Yokuşlu'nun bonservisini alarak serbest oyuncu konumuna geçmesi Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı... İrfan Can Kahveci, Celta Vigo’dan ayrılan yıldız futbolcuyu arayıp sarı-lacivertlilere çağırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
İrfan Can Kahveci Okay Yokuşlu'yu Fenerbahçe'ye çağırdı!

Milli oyuncunun hem bonservissiz hem de yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek olması transferi için görüşmeleri hızlandırdı. Hem fizikli hem de top yapabilen ön libero isteyen Jorge Jesus'un da onay verdiği Okay için Fenerbahçe'de ilk görüşmeyi gerçekleştiren isim Mario Branco oldu. Branco, Okay'ın menajeri Batur Altıparmak'la görüştü. İsteklerini sordu. Neler verebileceklerini anlattı. Okay için asıl hamle ise İrfan Can'dan geldi. Milli oyuncuyla çok iyi arkadaş olan İrfan Can, Okay'ı aradı, "Türkiye'ye dönersen bizdesin" diyerek söz aldı.

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