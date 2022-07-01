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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampı kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Emre Mor da kafilede yer aldı. Fenerbahçe, kadroda bulunmayan isimlerle ilgili de bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 11:06 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 11:43
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampı kadrosunu duyurdu. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerin Avusturya kampı kadrosuna yeni transfer Emre Mor da dahil edildi. Bu arada Fenerbahçe'den, kadroda yer almayan isimlerle ilgili bir açıklama geldi. Duyuruda, "Kamp kadromuzda olmayan isimler tedavi amaçlı İstanbul'da kalmıştır" denildi.

Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

İŞTE KADRODA OLMAYAN İSİMLER

  • Serdar Aziz
  • Steven Caulker
  • Mauricio Lemos
  • Luiz Gustavo
  • Miguel Crespo
  • Max Meyer
  • Arda Kurtulan
  • Marcel Tisserand

HAZIRLIK MAÇLARI YAPACAK

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya'da ise 1 hazırlık maçı yapacak. 2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz'daki 2. etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak.

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