Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isterken, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Kanarya, bu bağlamda Jorge Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un gelecek sezon Ferdi'yi orta saha oynatmak istediği ve bu yüzden Novak'a alternatif olacak bir sol bek talep ettiği biliniyor. Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe yönetiminden Welington'u istedi, sarı lacivertliler transfer için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:10
Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Sarı lacivertlilerin, Dinamo Kiev maçına tam kadro ve yeni transferlerle gitmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Bu bağlamda Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Bilindiği üzere Jorge Jesus, Portekiz ve Brezilya liglerine, futbolcularına oldukça hakim.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ferdi Kadıoğlu'nu sol bek pozisyonunda değerlendirmeyecek.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Ferdi'yi orta sahada kullanacak Jesus, mevcut pozisyonda sadece Novak'ın kalacak olmasından dolayı transfer istedi.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Sao Paulo'nun genç yıldızı Welington'u gözüne kestirdi.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Welington için fiyat araştırması yaptığını yazdı.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Welington ile beraber Fenerbahçe'de sol bek konusunda Atalanta'dan Pazzella da öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Öte yandan Fenerbahçe, Welington, Pazzella gibi isimlerin yanı sıra Ruben Vinagre'ye de olan ilgisini sürdürüyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! Welinton...

Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor.

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