FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Emre Mor imzalıyor

Kanarya uzun süredir peşinden koştuğu Emre Mor'un kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlamıştı. 2 milyon euro+sonraki satıştan pay karşılığında İstanbul ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, Emre Mor'un menajeri Nima Modyr ile de son görüşme için masaya oturdu. Modry, Ülker Spor Salonu'nu story olarak sosyal medya hesabından paylaşarak görüşmeyi duyurdu. Kontrata son şeklini veren iki taraf arasında anlaşma sağlandı. 24 yaşındaki sağ kanat, yıllık 1 milyon euro kazanacak. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Emre Mor transferinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.