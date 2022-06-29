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FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe ile Al Shamal hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 3. hazırlık maçını oynayacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Bruma ile Lincoln Henrique'nin performansı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:00
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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