Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.
Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.
Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, belirlenen transfer planından taviz vermiyor.
Listesinde birçok isim bulunan Kanarya, hedefteki isimlerle birer birer temaslarını sağlıyor.
İddalı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya, mümkün olan en kısa zamanda harekatı noktalamayı amaçlıyor.
Kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, erken yapacağı hamlelerle uyum sürecini minimuma indirmeyi planlıyor.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden yönetim, Honduraslı futbolcu Alberth Elis'e kanca attı.
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ekibi Bordeaux'da gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde ortalık karıştı.
Sarı-lacivertlilerin radarına aldığı Albert Elis'in transferde birçok talibi olduğu iddia edildi.
Honduras medyasından deportestvc'de yer alan haberde, başarılı oyuncunun peşindeki kulüpler ortaya çıktı.
Söz konusu haberde; Alberth Elis'in transferi için Türkiye'den Fenerbahçe'nin haricinde, İtalya'dan Fiorentina, Almanya'dan Wolfsburg ve İngiltere'den Leeds ile West Ham devrede bulunuyor.
Sağ kanat mevkisinde oynayan 26 yaşındaki oyuncu, sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev alabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Bordeaux'da 21 resmi maçta forma giyen Elis, 9 gol ve 1 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
Honduraslı hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 53 maçta 12 gollük katkı verdi.
Alberth Elis'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.