Haberler Fenerbahçe Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Son dakika spor haberi: Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle yeni sezona güçlü bir şekilde girmek isteniyor. Hücum hattında çeşitliliği artırmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, yönetime Alberth Elis ismini verdi. Sarı-lacivertlilerin girişimleri başlattığı Honduraslı futbolcunun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldıza 4 talip daha çıktı. İşte o takımlar ve gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 21:04
BURAK ŞENTÜRK
Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, belirlenen transfer planından taviz vermiyor.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Listesinde birçok isim bulunan Kanarya, hedefteki isimlerle birer birer temaslarını sağlıyor.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

İddalı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya, mümkün olan en kısa zamanda harekatı noktalamayı amaçlıyor.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, erken yapacağı hamlelerle uyum sürecini minimuma indirmeyi planlıyor.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden yönetim, Honduraslı futbolcu Alberth Elis'e kanca attı.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ekibi Bordeaux'da gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde ortalık karıştı.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Sarı-lacivertlilerin radarına aldığı Albert Elis'in transferde birçok talibi olduğu iddia edildi.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Geçtiğimiz sezon Bordeaux'da 21 resmi maçta forma giyen Elis, 9 gol ve 1 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Honduraslı hücum oyuncusu, ülkesinin milli takımında 53 maçta 12 gollük katkı verdi.

Alberth Elis transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe'ye 4 rakip birden

Alberth Elis'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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