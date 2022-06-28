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Milliler takıma döndü

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulandı. Zajc öğleden sonra takıma katılacakken, sakatlığı süren Sangare ve yeni evlenen Pelkas idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Milliler takıma döndü

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, istasyon çalışmasıyla antrenmanın basına açık bölümünü tamamladı. Fenerbahçe'de milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker'a yo-yo testi uygulandı. Zajc öğleden sonra takıma katılacakken, sakatlığı süren Sangare ve yeni evlenen Pelkas idmanda yer almadı.

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