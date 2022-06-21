ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer harekatına devam ediyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer harekatına devam ediyor.
Sarı lacivertliler, bir yandan hücum hattını güçlendirmek isterken, diğer yandan da savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.
Bilindiği üzere Fenerbahçe, uzun süredir Kim Min-Jae'nin satışı için bir dizi Avrupa kulübüyle görüşüyordu.
Kim'in olası satışından yüksek bonservis hedefleyen Fenerbahçe'de, savunma hattı için önemli bir gelişme yaşandı.
MERT İÇİN DEVREYE GİRİLDİ
Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mert Müldür için girişimlerde bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin, Mert ve kulübüyle uzun süredir pazarlık masasında olduğu öğrenildi.
Bununla beraber Mert Müldür'e, Fenerbahçe dışında Süper Lig'den başka takımların da ilgisi var.
Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor ve Galatasaray'ın da yıldız oyuncu ile temasta olduğu kaydedildi.
MERT MÜLDÜR KİMDİR
Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi.
Avusturya'da yetişen Mert Müldür sağ bek mevkiinde top oynuyor.
Genç futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Mert, tercih edilmesi halinde sağ-sol stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien futbol takımında futbola başladı.
Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.
Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.