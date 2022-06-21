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ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Fenerbahçe, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli yıldız Mert Müldür'ün transferi için resmi girişimlere başladı. Sarı lacivertliler, oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:02 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:17
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer harekatına devam ediyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Sarı lacivertliler, bir yandan hücum hattını güçlendirmek isterken, diğer yandan da savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Bilindiği üzere Fenerbahçe, uzun süredir Kim Min-Jae'nin satışı için bir dizi Avrupa kulübüyle görüşüyordu.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Kim'in olası satışından yüksek bonservis hedefleyen Fenerbahçe'de, savunma hattı için önemli bir gelişme yaşandı.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

MERT İÇİN DEVREYE GİRİLDİ
Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mert Müldür için girişimlerde bulunuyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Sarı lacivertlilerin, Mert ve kulübüyle uzun süredir pazarlık masasında olduğu öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Bununla beraber Mert Müldür'e, Fenerbahçe dışında Süper Lig'den başka takımların da ilgisi var.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor ve Galatasaray'ın da yıldız oyuncu ile temasta olduğu kaydedildi.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

MERT MÜLDÜR KİMDİR
Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Avusturya'da yetişen Mert Müldür sağ bek mevkiinde top oynuyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Genç futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Mert, tercih edilmesi halinde sağ-sol stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien futbol takımında futbola başladı.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.

ÖZEL | Fenerbahçe Mert Müldür transferi için devreye girdi!

Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.

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