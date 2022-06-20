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Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Ezeli rakipler zorlu sezon öncesi transferde yine karşı karşıya geldi. Portekiz basını Porto'nun 23 yaşındaki stoperi Diogo Leite için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakabet halinde olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Geçtiğimiz sezonda Spor Toto Süper Lig'i şampiyonluk hedeflerinden uzakta bitiren iki ezeli rakip, transfer döneminde de rekabet içine girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe ile yönetim ve teknik direktör değişiklikleri ile yapılanmaya giden Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

İddiaya göre iki kulüp Portekiz'de aynı isim için devreye girdiler.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Takvim'in haberine göre; iki takımın da Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendikleri belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sezonu Braga'da kiralık geçiren Diogo Leite, Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Leite ile yolların ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro bir satın alma opsiyonu vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Fakat Braga, kiralama sözleşmesinde yer alan bu maddeyi kullanmama kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Diogo Leite kimdir?

23 Ocak 1999 doğumlu Diogo Leite, ülkesi Portekiz'in Leixoes kulübünde futbola başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Porto altyapısına geçen Leite, Padroense ve Porto takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

2019'da Porto'da profesyonel olan defans oyuncusu, 2021/22 sezonunun başında Braga'ya kiralandı.

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