Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için karşı karşıya

Geçtiğimiz sezonda Spor Toto Süper Lig'i şampiyonluk hedeflerinden uzakta bitiren iki ezeli rakip, transfer döneminde de rekabet içine girdi.
Geçtiğimiz sezonda Spor Toto Süper Lig'i şampiyonluk hedeflerinden uzakta bitiren iki ezeli rakip, transfer döneminde de rekabet içine girdi.
Takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe ile yönetim ve teknik direktör değişiklikleri ile yapılanmaya giden Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre iki kulüp Portekiz'de aynı isim için devreye girdiler.
Takvim'in haberine göre; iki takımın da Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendikleri belirtildi.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sezonu Braga'da kiralık geçiren Diogo Leite, Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var.
Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Leite ile yolların ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar.
Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro bir satın alma opsiyonu vardı.
Fakat Braga, kiralama sözleşmesinde yer alan bu maddeyi kullanmama kararı aldı.
Diogo Leite kimdir?
23 Ocak 1999 doğumlu Diogo Leite, ülkesi Portekiz'in Leixoes kulübünde futbola başladı.
Porto altyapısına geçen Leite, Padroense ve Porto takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.
2019'da Porto'da profesyonel olan defans oyuncusu, 2021/22 sezonunun başında Braga'ya kiralandı.
Geçen sezon kiralık olarak gittiği Braga'da 33 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki stoper, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Toplamda 2622 dakika süre alan Diogo Leite, 6 kez sarı kart gördü.