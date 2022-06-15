Sağ beke Couto

Fenerbahçe kadrosunun dört bir yanını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde gözler daha çok hücum bölgesine çevrilmişti ancak sürpriz bir sağ bek ismi gündeme girdi: Yan Couto. Coritiba'da yıldızını parlattıktan sonra Manchester City scoutları tarafından keşfedilen ve Premier Lig ekibinin yatırım yaptığı 20 yaşındaki oyuncu düzenli oynaması için Braga'ya kiralanmıştı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus uzun süredir takip ettiği ve gelişiminden bir hayli memnun kaldığı Yan Couto'nun adını yönetime vermişti. Sarı-lacivertli yönetim görüşmeleri sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus da kişisel bağlantılarını kullanarak transferin ilerlemesi için yardımcı oluyor.

Yan Couto geçen sezon ligde 28 maçta forma giydi. 1 defa fileleri sarsarken, 3 gol attı. 4 gole direkt etkisi oldu.