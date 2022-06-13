Kotchap gündeme geldi

Fenerbahçe'de Kim Min- Jae'nin durumu belirsiz. Güney Koreli oyuncuya birçok teklif var. Kanarya onu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarabilir. Alternatifsiz kalmamak için de birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bunlardan birinin de Armel Bella- Kotchap olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Kim Min-Jae'nin durumu belirsiz... Güney Koreli oyuncuya birçok teklif var. Kanarya onu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarabilir. Alternatifsiz kalmamak için de birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bunlardan birinin de Armel Bella-Kotchap olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman stoper Bochum'da görev yapıyor. 1.90 boyunda ve güçlü oyun tarzıyla tanınıyor. Bonservis bedeli 10 milyon euro. Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak.