Haberler Fenerbahçe Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeler için seferberlik ilan etmiş durumda. Sol bek mevkisine transfer yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Real Madrid'deki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Marcelo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Brezilyalı yıldızın transfer kararıyla ilgili gündem yaratan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 19:35
Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da sol bek ve santrfor mevkilerine öncelik verildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Çekyalı sol bek Filip Novak'ın performansıyla hayal kırıklığı yaratmasının ardından sarı-lacivertliler o mevkide çözümü Ferdi Kadıoğlu'da bulmuştu.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Ferdi'den iyi bir katkı alan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Novak ile yolların ayrılması planlanıyor.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Sarı-lacivertli yönetimin, Süper Lig'den talipleri bulunan Filip Novak'ın transferinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

FENERBAHÇ'NİN MARCELO ISRARI!
Sol bek rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Marcelo'nun peşine düştü.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo uzun süredir Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Brezilyalı yıldızın transferi konusunda gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

İspanyol medyası yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEBİLİR!
İspanya'dan Marca'nın haberine göre; Yeni adresi merak konusu olan Marcelo'nun Türkiye'yi tercih edebileceği ifade edildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Söz konusu haberde, Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı yıldızın, Türkiye'den gelen teklifle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Deneyimli oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den gelecek sezon için teklifler aldığı bildirildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Türkiye'den gelen tekliflerin, yıldız oyuncu için ilgi çekici olduğunun altı çizildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Marcelo'nun, daha önce Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de forma giyen Roberto Carlos'un izinden gidebileceği iddia edildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Brezilyalı yıldızın, Türkiye Süper Ligi'ni diğer liglere göre daha rekabetçi görmesinden dolayı kararını bu yönde verebileceği kaydedildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK!
Yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin, Marcelo'nun menajeriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiği Marcelo'nun transferi için yıllık ücret olarak 5 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı öne sürülüyor.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Marcelo, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak eflatun-beyazlılara veda etti.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

İspanyol devindeki kariyerinde 546 maçta görev alan Brezilyalı sol bek, 38 gol ve 103 asistle skora yaptığı etkiyle dikkat çekti.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Brezilya Milli Takımı'yla 58 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, 6 gollük katkı verdi.

Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

33 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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