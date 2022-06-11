Ve Marcelo Fenerbahçe'ye! Yılın transferini İspanyollar duyurdu

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.
Çekyalı sol bek Filip Novak'ın performansıyla hayal kırıklığı yaratmasının ardından sarı-lacivertliler o mevkide çözümü Ferdi Kadıoğlu'da bulmuştu.
Ferdi'den iyi bir katkı alan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Novak ile yolların ayrılması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Süper Lig'den talipleri bulunan Filip Novak'ın transferinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇ'NİN MARCELO ISRARI!
Sol bek rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Marcelo'nun peşine düştü.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo uzun süredir Fenerbahçe'nin radarında bulunuyor.
Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Brezilyalı yıldızın transferi konusunda gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
İspanyol medyası yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEBİLİR!
İspanya'dan Marca'nın haberine göre; Yeni adresi merak konusu olan Marcelo'nun Türkiye'yi tercih edebileceği ifade edildi.
Söz konusu haberde, Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı yıldızın, Türkiye'den gelen teklifle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Deneyimli oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den gelecek sezon için teklifler aldığı bildirildi.
Türkiye'den gelen tekliflerin, yıldız oyuncu için ilgi çekici olduğunun altı çizildi.
Marcelo'nun, daha önce Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de forma giyen Roberto Carlos'un izinden gidebileceği iddia edildi.
Brezilyalı yıldızın, Türkiye Süper Ligi'ni diğer liglere göre daha rekabetçi görmesinden dolayı kararını bu yönde verebileceği kaydedildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK!
Yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin, Marcelo'nun menajeriyle bir araya geleceği ifade edildi.
5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiği Marcelo'nun transferi için yıllık ücret olarak 5 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı öne sürülüyor.
Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Marcelo, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak eflatun-beyazlılara veda etti.
İspanyol devindeki kariyerinde 546 maçta görev alan Brezilyalı sol bek, 38 gol ve 103 asistle skora yaptığı etkiyle dikkat çekti.
Brezilya Milli Takımı'yla 58 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, 6 gollük katkı verdi.
33 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.